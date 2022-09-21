18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В России объявлена частичная мобилизация

Поделиться:

В России объявлена частичная мобилизация. Указ подписан президентом Владимиром Путиным и вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Скриншот обращения

Путин объявил частичную мобилизацию в ходе своего обращения к россиянам — она необходима «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности». По его словам, призыву на военную службу будут подлежать «только граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». 

Указ о частичной мобилизации уже подписан и вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября. Мобилизационные мероприятия в России также начнутся сегодня. 

В ходе своего обращения Путин заявил, что «для защиты нашего народа мы используем все средства»: «НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами».

Согласно указу о частичной мобилизации, опублиуованному на сайте Кремля, призванные на военную службу граждане имеют статус военнослужащих по контракту.

Уволить с военной службы могут:

  • по достижении предельного возраста прохождения военной службы;
  • по состоянию здоровья, за исключением военнослужащих, «изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях»;
  • в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.

Право на отсрочку, в частности, предоставлено россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса — но только на период работы в тих организациях.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: