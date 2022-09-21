В России объявлена частичная мобилизация. Указ подписан президентом Владимиром Путиным и вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября.
Путин объявил частичную мобилизацию в ходе своего обращения к россиянам — она необходима «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности». По его словам, призыву на военную службу будут подлежать «только граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».
Указ о частичной мобилизации уже подписан и вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября. Мобилизационные мероприятия в России также начнутся сегодня.
В ходе своего обращения Путин заявил, что «для защиты нашего народа мы используем все средства»: «НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами».
Согласно указу о частичной мобилизации, опублиуованному на сайте Кремля, призванные на военную службу граждане имеют статус военнослужащих по контракту.
Уволить с военной службы могут:
- по достижении предельного возраста прохождения военной службы;
- по состоянию здоровья, за исключением военнослужащих, «изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях»;
- в связи со вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.
Право на отсрочку, в частности, предоставлено россиянам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса — но только на период работы в тих организациях.
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