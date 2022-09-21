В России объявлена частичная мобилизация

Путин объявил частичную мобилизацию в ходе своего обращения к россиянам — она необходима «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности». По его словам, призыву на военную службу будут подлежать «только граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Указ о частичной мобилизации уже подписан и вступает в силу с сегодняшнего дня, 21 сентября. Мобилизационные мероприятия в России также начнутся сегодня.

В ходе своего обращения Путин заявил, что «для защиты нашего народа мы используем все средства»: «НАТО ведет разведку по всему югу России. Не таясь говорят, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. В ход пошел и ядерный шантаж. Тем кто позволяет такие заявления, хочу напомнить, что наша страна тоже располагает такими средствами. Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами».