Так, в соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника… в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы до трех лет. А в случае наступления тяжких последствий — до 10 лет.

Поправками также предусмотрено ужесточение наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК):

оставление части на срок от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свобода (ранее — до одного года);

оставление части на срок от 10 до одного месяца — до 7 лет лишения свободы (ранее — до 3 лет);

оставление части на срок свыше месяца — от 5 до 10 лет колонии (ранее — до 5 лет).

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет. Также увеличивается наказание за нарушения правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества — до 10 лет тюрьмы.

В свою очередь, за уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать пяти лет.

За добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены будет грозить лишение свободы на срок от трех до 10 лет. При этом «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до шести лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере — до 15 лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления — от восьми до 10 лет лишения свободы.