В России стартовало трехдневное голосование. Где и кого выберут?

Губернаторские выборы пройдут во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Также выборы главы региона пройдут в Адыгее, где руководителя субъекта избирает парламент.

Парламенты регионов будут избирать в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.

Выборы в городской парламент пройдут в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.

Помимо традиционного формата, в рамках осенних выборов будет применяться дистанционное голосование. Отдать свой голос таким способом можно в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях.

«Для того чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит надёжную, развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь. Большая нагрузка, конечно, будет лежать на сотрудниках избирательных комиссий всех уровней», — высказал свое мнение о выборах президент России Владимир Путин.