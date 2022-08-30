Власти России не видят признаков ухудшения ситуации на рынке труда. Но «риски высвобождения занятых» есть

Правительство России не видит признаков ухудшения ситуации на рынке труда, однако «риски высвобождения занятых» все-таки есть — в том числе снижение зарплаты и уход в принудительные отпуска. По подсчетам властей, они могут затронуть до 300 тысяч человек.
«Мы сейчас никаких существенных признаков ухудшения ситуации не видим. […] Тем не менее существуют риски высвобождения занятых или перевода их в разного рода промежуточные формы: неполная занятость, снижение заработной платы, принудительные отпуска и так далее. Где-то максимальное количество, где-то это 200-300 тысяч человек», — заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Более значительное снижение динамики производства на сегодняшний день наблюдается а автомобильной и химической промышленности, а также машиностроении — эти отрасли, по словам Белоусова, «составляют такую зону потенциального риска для высвобождения занятых во второй половине этого года».
Напомним, в июле о росте безработицы в России предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников — несмотря на то, что месяцем ранее президент Владимир Путин заявил о ее минимальном за всю историю наблюдений уровне. «Осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема». — заверил Решетников.
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