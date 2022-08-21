В Подмосковье взорвалась машина Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Что известно

По данным следствия, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вязёмы в Одинцовском городском округе, когда в машине, предположительно, сработало взрывное устройство. Возгорание произошло около 21:00. Как позднее уточнили в СК, «девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина».



По одной из версий следствия, гибель Дарьи Дугиной была заранее спланированным преступлением, которое носит заказной характер. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил в нем «террористов украинского режима», однако информацию опроверг советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина не имеет никакого отношения к преступлению.



Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, если причастность Украины к гибели Дугиной подтвердится, то речь пойдет о «политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом».



Дарья Дугина возвращалась с патриотического фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом. Сейчас Александр Дугин находится в больнице.



Александр Дугин — советский и российский философ, идеолог евразийства. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Его дочь, Дарья Дугина, родилась в 1992 году. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции.