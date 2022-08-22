Исследование: какие страны переживут атомную войну? Пересказ самой тревожной научной статьи последних лет

Бомбы упали. Что дальше?

Как показывают ученые, обмен ядерными ударами в одну секунду не положит конец человеческой истории. Однако приведет к очень быстрому изменению климата планеты. Ракеты, выпущенные по городам и промышленным районам, вызовут огненные бури, которые будут выбрасывать в атмосферу огромное количество сажи. Мельчайшие ее частицы, будут отражать солнечный свет, в результате чего планета быстро охладится, что приведет к ядерной зиме, которая фигурирует во многих фантастических произведениях.

Тем кто может усомниться в такой перспективе, авторы напоминают что нечто подобное (хотя и в куда меньших масштабах) уже происходило. Так, пепла выброшенного в атмосферу, во время извержения исландского вулкана Лаки в 1783 году хватило, чтобы на год понизить температуру в северном полушарии. Это привело к неурожаю и голоду в Европе. Последствия от ядерных взрывов будут еще сильнее. Насколько? Все будет зависеть от количества и мощности использованных вооружений.

Так, если Индия и Пакистан воспользуются своим ядерным потенциалом друг против друга, то это приведет к выбросу не менее чем 7 млн тонн сажи в атмосферу. Если же Россия и НАТО столкнутся в глобальной ядерной войне, это приведет к выбросу 150 млн тонн сажи, что изменит климат планеты на десятилетие. В результате урожаи по всему миру резко упадут даже в тех районах, которые не пострадают непосредственно от сброшенных бомб и радиоактивного заражения.