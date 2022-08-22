Исследование: какие страны переживут атомную войну? Пересказ самой тревожной научной статьи последних лет

На днях в авторитетном научном журнале Nature была опубликована статья, посвященная последствиям ядерного конфликта между странами. По расчетам ученых, даже локальная атомная война (к примеру, между Индией и Пакистаном) может убить до 2 млрд человек. Число жертв глобального конфликта с участием США и России может достигнуть 5 млрд человек. Причем непосредственно удары ракет и радиационное заражение убьют меньше людей, чем события, которые наступят после. И все же шансы нескольких стран выжить в глобальном конфликте будут чуть выше. Коротко и доступно пересказываем суть самой тревожной научной публикации последних лет.
В середине августа журнал Nature Food (входит во всемирно известную группу научных журналов Nature) опубликовал статью, которая объясняет, что ждет человечество в случае ядерной войны. Группа ученых из разных стран (США, Испании, Норвегии, Германии, Тайваня и Австралии) посчитала, как будут развиваться события сразу после конфликта и в течение нескольких лет после него.
При этом исследователи проанализировали разные сценарии атомного столкновения — от локальных конфликтов до грандиозного противостояния, в котором будет участвовать большинство крупных стран. Вывод ученых неутешителен — число жертв даже обмена ядерными ударами двух стран приведет к миллиардам жертв, причем куда больше людей убьют не сами бомбы, а глобальный голод.
Бомбы упали. Что дальше?
Как показывают ученые, обмен ядерными ударами в одну секунду не положит конец человеческой истории. Однако приведет к очень быстрому изменению климата планеты. Ракеты, выпущенные по городам и промышленным районам, вызовут огненные бури, которые будут выбрасывать в атмосферу огромное количество сажи. Мельчайшие ее частицы, будут отражать солнечный свет, в результате чего планета быстро охладится, что приведет к ядерной зиме, которая фигурирует во многих фантастических произведениях.
Тем кто может усомниться в такой перспективе, авторы напоминают что нечто подобное (хотя и в куда меньших масштабах) уже происходило. Так, пепла выброшенного в атмосферу, во время извержения исландского вулкана Лаки в 1783 году хватило, чтобы на год понизить температуру в северном полушарии. Это привело к неурожаю и голоду в Европе. Последствия от ядерных взрывов будут еще сильнее. Насколько? Все будет зависеть от количества и мощности использованных вооружений.
Так, если Индия и Пакистан воспользуются своим ядерным потенциалом друг против друга, то это приведет к выбросу не менее чем 7 млн тонн сажи в атмосферу. Если же Россия и НАТО столкнутся в глобальной ядерной войне, это приведет к выбросу 150 млн тонн сажи, что изменит климат планеты на десятилетие. В результате урожаи по всему миру резко упадут даже в тех районах, которые не пострадают непосредственно от сброшенных бомб и радиоактивного заражения.
От 10% до 93%
По расчетам ученых самый небольшой ядерный конфликт приведет к гибели порядка 27 млн человек. Сажа, выброшенная в ходе взрывов, охладит планету настолько, что производство сельхозкультур в мире упадет на 7%. В результате уже к концу второго года после пусков ракет количество голодающих на планете достигнет 255 млн человек.
При самом драматичном сценарии, когда мировые сверхдержавы выпустят большую часть своего арсенала, сразу погибнет около 360 млн человек. В атмосферу поднимется так много сажи, что количество калорий, получаемых человечеством от сельхозкультур упадет на 90%! Некоторые другие источники пищи пострадают меньше (так, рыболовство потеряет до 37% своих объемов). И все равно к концу второго года после катастрофы за гранью голода окажутся более 5 млрд человек.
То, сколько людей удастся прокормить в таких условиях, пишут ученые, будет напрямую зависеть от реакции человечества. Международная торговля продуктами питания, скорее всего, будет прекращена. Далее, люди могут продолжать содержать домашний скот или отказаться от мяса, яиц и молока (последний сценарий считается более адаптивным). При этом, если остатки человечества действительно будут хотеть выжить, им придется приложить все силы, чтобы свести количество пищевых отходов (прежде всего выброшенной испортившейся еды) до минимума.
У кого есть шанс спастись?
Даже в сценариях с умеренным применением ядерного оружия, страны расположенные в Северном полушарии почувствуют на себе серьезный удар. Прежде всего, это касается США и России — сельское хозяйство в этих государствах будет подорвано.
При глобальном конфликте в большинстве стран производимых калорий будет не хватать, даже на то, чтобы поддерживать жизнь человека в состоянии покоя. Исключением, вероятно, станет Австралия. Разведение яровой пшеницы (которая окажется лучше приспособлена к новому холодному климату) там достаточно развито, чтобы сохранить производство необходимого количества калорий в расчете на одного человека. Также, меньше воздействие катастрофы испытает Новая Зеландия. Но они могут столкнуться с потоком беженцев, что также создаст опасные последствия для этих стран.
При этом, распределение продовольствия как между странами, так и внутри них окажется несправедливым, что еще приведет к еще большему росту количества жертв.
Вместо послесловия
По расчетам ученых, уже к концу второго года после глобальной ядерной катастрофы, на Земле останется жить не более 25% довоенного населения. Большая часть погибших станут жертвами голода.
Никакие меры, как то отказ от животноводства и биотоплива, бережное отношение к еде, не смогут победить голод. Даже столкновение двух стран приведет к гибели 2 млрд человек, а глобальная ядерная война прямо или косвенно убьет около 5 млрд.
«Приведенные в нашей статье результаты еще раз подтверждают заявление президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря СССР Михаила Горбачева, сделанное в 1985 году, еще раз подтвержденное в 2021 году президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, о том, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать"», — заключают авторы свою статью.
Полный текст работы можно прочитать по ссылке.
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