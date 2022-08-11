ВЦИОМ: 86 процентов россиян не сталкивались с пропагандой ЛГБТ

Такие цифры приводят в ВЦИОМ. Также исследователи выяснили, что 51% опрошенных уверены в биологическом происхождении сексуальной ориентации, а 15% считают, что она формируется в течение жизни. Мнения, что на ориентацию влияют как биологические, так и иные факторы, придерживаются 26% россиян.

Порядка 56% респондентов считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека нельзя изменить внешними усилиями, 30% кажется, что это возможно.

В опросе отмечается, что с 2015 года доля людей с друзьями из ЛГБТК-сообщества увеличилась с 8 до 15%. А количество тех, кто не знаком с ЛГБТК-персонами, стало меньше на 17 процентных пунктов (65% сейчас против 82% в 2015-м). Каждый пятый (20%) допускает, что среди его знакомых есть таковые, но однозначно он не уверен.