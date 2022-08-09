СМИ: российские авиакомпании приступили к разборке самолетов на запчасти

Российские авиакомпании, в отношении которых ввели санкции, стали разбирать свои самолеты, чтобы получить необходимые запчасти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Одним из таких предприятий стал «Аэрофлот». Компания разбирает судна Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Отмечается, что второй борт был практически новым.
Несмотря на российскую сборку, в Sukhoi Superjets использовали много иностранных запчастей. По словам другого источника агентства, «Аэрофлот» также снимает детали с нескольких Boeing 737 и Airbus A320. Авиакомпании требуется больше запчастей для других самолетов тех же моделей.
Почти 80% парка самолетов авиаперевозчика состоит из Boeings и Airbus. В 2021 году у «Аэрофлота» насчитывалось 134 Boeing и 146 Airbus, а также почти 80 самолетов Sukhoi Superjet-100 российского производства.
По расчетам Reuters, основанных на данных Flightradar24, около 50 самолетов «Аэрофлота» (15% его парка), не взлетали с конца июля. Еще один собеседник агентства отметил, что на земле есть неиспользуемые самолеты, которые также могут использовать в качестве донора деталей для других самолетов.
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