СМИ: российские авиакомпании приступили к разборке самолетов на запчасти

Одним из таких предприятий стал «Аэрофлот». Компания разбирает судна Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Отмечается, что второй борт был практически новым.

Несмотря на российскую сборку, в Sukhoi Superjets использовали много иностранных запчастей. По словам другого источника агентства, «Аэрофлот» также снимает детали с нескольких Boeing 737 и Airbus A320. Авиакомпании требуется больше запчастей для других самолетов тех же моделей.

Почти 80% парка самолетов авиаперевозчика состоит из Boeings и Airbus. В 2021 году у «Аэрофлота» насчитывалось 134 Boeing и 146 Airbus, а также почти 80 самолетов Sukhoi Superjet-100 российского производства.

По расчетам Reuters, основанных на данных Flightradar24, около 50 самолетов «Аэрофлота» (15% его парка), не взлетали с конца июля. Еще один собеседник агентства отметил, что на земле есть неиспользуемые самолеты, которые также могут использовать в качестве донора деталей для других самолетов.