Глава Минэкономразвития предупредил о росте безработицы в России. Но «ситуацию драматизировать не стоит»

Максим Решетников Министр экономического развития России — о прогнозируемом росте безработицы, цитата по РИА «Новости»: У нас действительно она [безработица] второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях — 3,9%, в то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий есть рост неполной занятости, поэтому это те индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Действительно, думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит — ситуация контролируема.

Напомним, еще в июне о минимальном за всю историю наблюдений уровне безработицы в России сообщил президент Владимир Путин. «В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных не только не выросло, но даже немного сократилось. Вот: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение», — сообщил он.

Кроме того, ранее стало известно, что по итогам 2022 года спрос на жилье упадет на 10-20% в сравнении с годом ранее. Как считает вице-премьер Марат Хуснуллин, «ничего здесь страшного нет» — даже такой прогноз будет соответствовать «нормальным рыночным реалиям».