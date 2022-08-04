Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, материнский капитал можно направить на оплату услуг «индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности». Поправки, разрешающие это, были приняты Госдумой 15 июля и подписаны президентом сегодня, 4 августа.

«Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность», — отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, ранее в Госдуме также предложили упростить использование средств материнского капитала при оплате детского образования — а именно направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. «Это дает возможность родителям оплачивать обучение ребенка в вузах, кружках или в частных детских садах онлайн, без личных визитов в клиентские службы Пенсионного фонда, а необходимые для перечисления средств сведения будут запрошены непосредственно в образовательной организации», — отмечал глава Минтруда Антон Котяков.