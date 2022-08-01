Поправки в закон «Об оружии» и реклама грудного вскармливания: какие законы вступают в силу в августе?

1 августа

Доступ к налоговой информации

Теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части и направляется в налоговую в электронной форме.

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого

Встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет онлайн через «Госуслуги». Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Пенсии работающих пенсионеров увеличатся

Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий — отмечается, что это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определятся исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.