Поправки в закон «Об оружии» и реклама грудного вскармливания: какие законы вступают в силу в августе?

В августе в России вступает в силу ряд законов. Пенсии работающих пенсионеров увеличатся, изменится закон «Об оружии» в отношении охотников, а реклама детского питания теперь будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания. Рассказываем, как еще изменится жизнь россиян в последний летний месяц.
1 августа
Доступ к налоговой информации
Теперь Федеральная налоговая служба сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части и направляется в налоговую в электронной форме.
Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого
Встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет онлайн через «Госуслуги». Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
Пенсии работающих пенсионеров увеличатся
Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий — отмечается, что это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определятся исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.
25 августа
Поправки в закон «Об оружии»
Уточняются условия, которым должно соответствовать лицо для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Предусматривается количественное ограничение гражданского оружия отдельных категорий, которое гражданам разрешается иметь в собственности. Запрещается коллекционировать оружие, если нет права на его приобретение.
27 августа
Правила для рекламы детского питания
Реклама заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях для этих продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.
30 августа
Хранение обязательного экземпляра печатного издания
Российской государственной библиотеке переданы функции Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) по приему и хранению обязательного экземпляра печатного издания, в том числе и в электронной форме, аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.
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