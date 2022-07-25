В России предложили учредить общественные советы по вопросам театра, кино и телевидения. Кто в них войдет?

Сделать дискуссию о необходимости общественных советов на телевидении, в театре и кино возможной позволило внесение на рассмотрение Госдумы законопроекта о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей». Определение круга лиц, которые будут регулировать, в частности, процесс отбора фильмов для проката — «вторая, техническая задача после принятия закона», считает актер, режиссер и замглавы Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Николай Бурляев.

«Вторая, техническая задача после принятия закона [о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» и отрицания «семейных ценностей»] — определить тех, кто будет регулировать процесс отбора картин для проката. Параллельно с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений мы разрабатываем закон об общественном совете на телевидении», — заявил «Интерфаксу» Бурляев.

В истории России уже были подобные художественные советы, состоящие из актеров, режиссеров и тех, кто был уважаем в обществе. Позже на их смену пришли экспертные советы с прокатчиками и продюсерами в составе. Новые общественные советы, по мнению Бурляева, должны состоять из учителей, медиков, сотрудников правоохранительных органов и представителей духовенства — людей, «реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение», отметил он

В целом Бурляев призвал не бояться цензуры, ссылаясь на Александра Пушкина, который, по его словам, «строгое суждение взыскательного критика» одобрял. «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось... Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем. […] Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи», — привел он слова поэта.