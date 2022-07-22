ЕС ввел седьмой пакет санкций. В него попали Собянин, Сбер, Безруков и даже глава ЗакСа Петербурга Бельского

Согласно ему, санкции введены в отношении 57 человек. В их числе — мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель премьер-министра Андрей Белоусов, экс-генпрокурор Юрий Чайка, Сергей и Станислав Чемезовы, а также председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский.

«Как председатель Законодательного собрания господин Бельский является значимым политиком в Санкт-Петербурге и за его пределами», — говорится в тексте документа.

Также под ограничения Евросоюза попали актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, сын владельца сети ресторанов «Вкусно и точка» Роман Говор, дочь главы «Транснефти» Майя Болотова, лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов.

Помимо санкций против физических лиц, ЕС распространил их на несколько юридических лиц, включая мотоклуб «Ночные волки». В черный список включили ПАО «Сбербанк», фонд «Русский мир», Россотрудничество, «Юнармию», компанию «Авлита», ФОРСС, научно-производственное объединение «Квант» и фонд общественной дипломатии Александра Горчакова.

Кроме того, введен запрет на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, имеющего российское происхождение или экспортированное из страны. Санкции наложены и на прием депозитов от компаний и юрлиц в третьих странах, контролируемых гражданами или жителями России.

Напомним, накануне, 21 июля, совет Европейского союза утвердил новый, седьмой пакет санкций против России. Власти Великобритании, в свою очередь, объявили о введении запрета на импорт российских угля и нефти.