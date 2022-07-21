18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Евросоюз разрешил поставлять в Россию товары для авиационной отрасли

Поделиться:

Евросоюз снял запрет на поставки в Россию товаров для авиационной отрасли, а также предоставление услуг для нее. Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.

Поставлять детали и услуги будут в той степени, которая необходима для обеспечения введенных Международной организацией гражданской авиации стандартов. Помимо этого, ограничения отменили на российский экспорт продовольствия и поставок нефти в третьи страны.

Санкции сняли, в том числе, и с зерна и удобрений из России. ЕС отменил запрет на покупку медицинских товаров и лекарств третьим странам.

Напомним, совет Европейского союза утвердил новый, седьмой пакет санкций против России. Власти Великобритании, в свою очередь, объявили о введении запрета на импорт российских угля и нефти.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: