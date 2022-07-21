Евросоюз разрешил поставлять в Россию товары для авиационной отрасли

Поставлять детали и услуги будут в той степени, которая необходима для обеспечения введенных Международной организацией гражданской авиации стандартов. Помимо этого, ограничения отменили на российский экспорт продовольствия и поставок нефти в третьи страны.

Санкции сняли, в том числе, и с зерна и удобрений из России. ЕС отменил запрет на покупку медицинских товаров и лекарств третьим странам.

Напомним, совет Европейского союза утвердил новый, седьмой пакет санкций против России. Власти Великобритании, в свою очередь, объявили о введении запрета на импорт российских угля и нефти.