Совет ЕС утвердил 7-й пакет санкций против России. Великобритания запрещает импорт угля и нефти

Как пишет ТАСС, седьмой пакет санкций ЕС против России включает запрет на закупки золота в виде полуфабрикатов и лома. На украшения запрет не распространится. Также расширится список товаров и технологий двойного назначения, поставки которых в Россию запрещены. Кроме того, под санкции попадут еще 48 физических лиц и 7 организаций — в том числе мотоклуб «Ночные волки» и его руководитель Александр Залдастанов по прозвищу «Хирург».

«Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется», — заявила в своем Twitter-аккаунте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробное содержание седьмого пакета санкций ЕС против России станет известен после его официального опубликования.

Власти Великобритании также расширили санкции против России. Новая поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции, золота, а также приобретение, поставку и доставку данных продуктов — прямым или непрямым путем. Запрет на импорт золота вступил в силу сегодня, 21 июля. Отказ от угля запланирован на 10 августа, от нефти — на 31 декабря 2022 года.