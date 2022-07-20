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Путин возглавит наблюдательный совет нового Всероссийского движения детей и молодежи

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Президент России Владимир Путин возглавит наблюдательный совет нового Всероссийского движения детей и молодежи. С таким предложением к нему обратилась участница встречи финалистов конкурса «Большая перемена».

Asatur Yesayants / Shutterstock.com

«Предложение твое [возглавить наблюдательный совет нового Всероссийского движения детей и молодежи] с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — отметил президент на предложение одной из участниц встречи с финалистами конкурса «Большая перемена».

Напомним, 19 мая, в день столетия пионерского движения, в Госдуму внесли законопроект о создании общественно-государственного молодежного движения, которое получит название «Большая перемена». Журналисты окрестили его аналогом советской пионерии, хотя власти с такой формулировкой не согласны. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новое движение объединит молодежь, которая сейчас состоит в различных организациях, став неформальным движением, в котором «генераторами видения» будут сами дети.

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