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День семьи, любви и верности хотят сделать выходным

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День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, хотят сделать выходным. Такое предложение выдвинули депутаты Госдумы.

Shutterstock.com

Информация об инициативе разместили в думской базе данных. Авторами предложения выступили Нина Останина (КПРФ), Мария Дробот (КПРФ), Алексей Корниенко (КПРФ), Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») и Ольга Алимова (КПРФ).

Депутаты считают, что Дню семьи, любви и верности необходимо «придать особое значение». Инициаторы полагают, что нерабочий день в этот праздник позволит россиянам провести время со своей семьей. Это не только поможет укреплению родственных уз, но и «заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

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