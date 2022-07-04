Власти финской Лаппеенранты не исключили создания базы НАТО у границы с Россией. Реакции Володина, Лаврова и Путина

Власти финского города Лаппеенранта не исключили создания базы НАТО у границы с Россией после вступления страны в Североатлантический альянс. Вот что думает об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров и — в целом о вступлении Финляндии в НАТО — президент России Владимир Путин.
Как сообщал накануне финский портал Yle, «лица, принимающие политические решения, и государственные служащие намекнули на надежду, что с членством в НАТО можно будет даже создать базу в Лаппеенранте». По словам мэра города Киммо Ярва, идея идея родилась в то время, когда оживилась дискуссия о вступлении в НАТО, а также потому, что Южная Карелия находится на границе Европы и России.
Никаких политических дискуссий и иных обсуждений по данному вопросу пока не проводилось, однако «город Лаппеенранта надеется, что силы обороны будут инвестировать в Южную Карелию с членством в НАТО».
На идею властей Лаппеенранты отреагировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Мэр Лаппеэнранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — заявил он сегодня, 4 июля.
В свою очередь президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не вызывает беспокойство Кремля. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — подчеркнул он.
О возможном размещении базы НАТО в Финляндии:
Мы не видим какой-либо угрозы, сейчас исходящей с территории Финляндии и Швеции. У нас с ними нет никаких территориальных проблем и мы, конечно же, зафиксировали то, что сказал министр Пекка Хаависто. Во-первых, если там решат американцы размещать военную инфрастуктуру НАТО, я не думаю, что господина министра кто-нибудь спросит. А во-вторых, вот он сказал одну вещь, а, скажем, мэр города Лаппеенранта публично заявил, что он приглашает к себе в регион военную базу НАТО. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, которая пока, еще раз подчеркну, пока не создает угрозу нашей безопасности. Конечно, мы будем оценивать любые дальнейшие шаги с точки зрения интересов надежного обеспечения интересов Российской Федерации и прежде всего будем смотреть, оправдается ли обещание или прогноз господина Хаависто в отношении отсутствия заинтересованности в размещении инфраструктуры НАТО на финской территории.
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