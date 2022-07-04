Власти финской Лаппеенранты не исключили создания базы НАТО у границы с Россией. Реакции Володина, Лаврова и Путина

Как сообщал накануне финский портал Yle, «лица, принимающие политические решения, и государственные служащие намекнули на надежду, что с членством в НАТО можно будет даже создать базу в Лаппеенранте». По словам мэра города Киммо Ярва, идея идея родилась в то время, когда оживилась дискуссия о вступлении в НАТО, а также потому, что Южная Карелия находится на границе Европы и России.

Никаких политических дискуссий и иных обсуждений по данному вопросу пока не проводилось, однако «город Лаппеенранта надеется, что силы обороны будут инвестировать в Южную Карелию с членством в НАТО».

На идею властей Лаппеенранты отреагировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Мэр Лаппеэнранты (Финляндия) предложил в городе разместить базу НАТО. По его мнению, это создаст чувство безопасности. Ошибается. В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура», — заявил он сегодня, 4 июля.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не вызывает беспокойство Кремля. «Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — подчеркнул он.