Путин поручил навсегда отменить обязательные проверки для бизнеса

Путин поручил правительству навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. Помимо этого, правительство должно в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса.

Также Путин потребовал не «подводить под статью» бизнес, который остался без лицензии после их отзыва западными компаниями.

«Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», — заявил Путин.

Кроме того, президент поручил пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и продления срока заключения — это ведет к закрытию компаний и производств. До 1 октября необходимо представить соответствующие поправки в Уголовный кодекс.