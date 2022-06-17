Путин поручил навсегда отменить обязательные проверки для бизнеса

Президент России, выступая на ПМЭФ-2022, предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса. По его словам, долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе.
Путин поручил правительству навсегда отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. Помимо этого, правительство должно в ближайшие месяцы определить план отказа от проверок бизнеса.
Также Путин потребовал не «подводить под статью» бизнес, который остался без лицензии после их отзыва западными компаниями.
«Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», — заявил Путин.
Кроме того, президент поручил пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и продления срока заключения — это ведет к закрытию компаний и производств. До 1 октября необходимо представить соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
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