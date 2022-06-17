Снижение ставки по ипотеке, доллар за 200 рублей, перспективы голода и смена элит: о чем еще говорил президент Путин на ПМЭФ-2022

Президент России Владимир Путин выступил с речью в процессе пленарного заседания ПМЭФ-2022. Он предложил снизить ставку по льготной ипотеке, озвучил экономические планы страны и действие санкций. Приводим главные тезисы президента России.
Про санкции
«У авторов санкций не получилось нахрапом взять Россию. Государство сработало профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. Мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — не сбылись», — заявил Путин.
По его словам, эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами.
«Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар — сами, своими руками. Только прямые потери ЕС в этом году могут составить 400 млрд долларов. Страны Еврозоны не проводят специальных военных операций, но у некоторых из них инфляция выросла до 20%», — отметил Путин.
Про инфляцию
«Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. И это многовато, 16,7% — это большая инфляция, но мы будем с этим работать. Бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей … Задача — восстановить конечный спрос, сохранить производство», — сказал президент.
Путин также отметил, что у России остается цель — 4% по инфляции, а также он поручил уже в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан.
Про льготную ипотеку
На заседании Путин предложил еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Однако только до конца этого года, помимо этого, он посоветовал сохранить максимальные суммы ипотеки (12 млн рублей для столиц, 6 млн для регионов).
Про курс доллара
«Заклинания про "доллар по 200 рублей" были частью информационной войны, и даже повлиявшее на "некоторых" отечественных экспертов. За два года денежная масса США выросла на 38%, а денежная масса ЕС выросла на 20%».
«На смену экономики "мнимых сущностей" [доллара и евро] приходит экономика реальных ценностей и активов».
«Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии».
Про раскол элит
«Общество раскалывается, интересы людей не учитываются, противоречия и неравенство. Европу ждет всплеск популизма, смена элит и всплеск радикализма. Потому что у них партии лишь имеют разные вывески, но одну суть».
Про экспорт
«Предметом разговора, в том числе с ООН, должны стать создание логистических, финансовых и других условий для наращивания российского экспорта. У Украины всего 5 млн т пшеницы, для мирового рынка это "погоды" не делает вообще никакой».
«Россия, несмотря на то, что некоторые мечтают, не пойдет по пути автаркии. Будем работать со всеми, кто заинтересован. Это подавляющее большинство людей на Земле».
Про семью и надежность
«Дома — надежнее», — сказал Путин, обращаясь к крупному бизнесу. Те, кто связал свое будущее с Западом потерял миллиарды. «Инвестируйте здесь», — призвал он бизнесменов.
Также Путин отметил, что «Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим количеством детей».
Помимо этого, президент предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. По его словам, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей.
Про импортозамещение
«Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди», — отметил Путин. По его мнению, производить все и вся невозможно и не нужно, «но Россия должна обладать критически важными технологиями».
Про Дальний Восток
Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на развитие Дальнего Востока и сельского хозяйства, а также отрегулировать туризм на особо охраняемых территориях.
Про промышленность и льготные кредиты
Еще из важных поручений Путина: он направил правительству поручение, по которому необходимо к осени представить новые проекты работы промышленных кластеров, запустить промышленную ипотеку для предприятий, готовых купить готовые площади для производства.
Путин заявил, что производители в промышленных кластерах должны получать льготные кредиты на срок до десяти лет по ставке не более 7% годовых, а промышленную ипотеку сделать под 5% годовых. Право на такую ипотеку получат предприятия, которые готовы построить новые производства.
Ранее президент России, выступая на ПМЭФ-2022, предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса. По его словам, долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе.
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