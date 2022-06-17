Снижение ставки по ипотеке, доллар за 200 рублей, перспективы голода и смена элит: о чем еще говорил президент Путин на ПМЭФ-2022

Про санкции

«У авторов санкций не получилось нахрапом взять Россию. Государство сработало профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. Мрачные прогнозы о перспективах российской экономики — не сбылись», — заявил Путин.

По его словам, эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами.

«Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар — сами, своими руками. Только прямые потери ЕС в этом году могут составить 400 млрд долларов. Страны Еврозоны не проводят специальных военных операций, но у некоторых из них инфляция выросла до 20%», — отметил Путин.

Про инфляцию

«Мы подавили инфляционный всплеск, государственные финансы устойчивы. И это многовато, 16,7% — это большая инфляция, но мы будем с этим работать. Бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей … Задача — восстановить конечный спрос, сохранить производство», — сказал президент.

Путин также отметил, что у России остается цель — 4% по инфляции, а также он поручил уже в этом году добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан.

Про льготную ипотеку

На заседании Путин предложил еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Однако только до конца этого года, помимо этого, он посоветовал сохранить максимальные суммы ипотеки (12 млн рублей для столиц, 6 млн для регионов).

Про курс доллара

«Заклинания про "доллар по 200 рублей" были частью информационной войны, и даже повлиявшее на "некоторых" отечественных экспертов. За два года денежная масса США выросла на 38%, а денежная масса ЕС выросла на 20%».

«На смену экономики "мнимых сущностей" [доллара и евро] приходит экономика реальных ценностей и активов».

«Возможный голод в беднейших странах будет целиком на совести США и евробюрократии».

Про раскол элит

«Общество раскалывается, интересы людей не учитываются, противоречия и неравенство. Европу ждет всплеск популизма, смена элит и всплеск радикализма. Потому что у них партии лишь имеют разные вывески, но одну суть».