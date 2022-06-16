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Великобритания внесла в санкционный список Патриарха Кирилла

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Великобритания ввела новые санкции в отношении России. Ограничения коснутся главы Русской православной церкви патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Ему вменяется «активная поддержка российской агрессии».

Alexey Borodin / Shutterstock.com

Также санкции ввели против уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, президента и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, четырех полковников из 64-й отдельной мотострелковой бригады (имена не названы), членов «Комитета спасения мира и порядка».

Вводимые санкции подразумевают под собой замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.

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