Великобритания внесла в санкционный список Патриарха Кирилла

Также санкции ввели против уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, президента и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексея Исайкина, четырех полковников из 64-й отдельной мотострелковой бригады (имена не названы), членов «Комитета спасения мира и порядка».

Вводимые санкции подразумевают под собой замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.