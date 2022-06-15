«Изоляция и попытка делать все своими силами — путь в никуда»: глава «Ростеха» Сергей Чемезов — об импортозамещении в России

Сергей Чемезов

Об импортозамещении в России — выдержка из интервью РБК:

В текущих условиях главное — сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач, стоящих перед нами. Да, введенные ограничения беспрецедентны. Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире.

Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально. […]

Что еще важно? Никакого «головокружения от успехов», «шапкозакидательства» и обещаний «завтра все сделать» быть не может. Впереди много работы. Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится «умное» импортозамещение.