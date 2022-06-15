«Изоляция и попытка делать все своими силами — путь в никуда»: глава «Ростеха» Сергей Чемезов — об импортозамещении в России

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов написал колонку для РБК об импортозамещении в России. Трезвость ума и осознание масштабов задач как главное в текущих условиях, невозможность «шапкозакидательства» и обещаний «завтра все сделать», а также утверждение о том, что «изоляция и попытка делать все своими силами — путь в никуда» — публикуем главные тезисы.
Об импортозамещении в России — выдержка из интервью РБК:
В текущих условиях главное — сохранять трезвость ума и осознавать масштаб задач, стоящих перед нами. Да, введенные ограничения беспрецедентны. Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения. Замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Повторюсь, этого не делает ни одна развитая страна в мире.
Изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда. Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально. […]
Что еще важно? Никакого «головокружения от успехов», «шапкозакидательства» и обещаний «завтра все сделать» быть не может. Впереди много работы. Какие-то проблемы мы решим быстро, на какие-то уйдет год-два, а какие-то потребуют значительно больше времени. Поэтому надо четко расставлять приоритеты и понимать, что необходимо здесь и сейчас, а что подождет. Именно таким мне видится «умное» импортозамещение.
Чемезов считает, что «главные трудности у нас еще впереди», однако даже в рамках данного утверждения предпочитает «оставаться оптимистом». Отвечая на вопрос, почему, он приводит четыре объяснения:
- «Экономическая устойчивость промышленности сегодня несоизмеримо выше, чем 15 лет назад».
- «За прошедшие годы мы успели значительно перевооружиться в техническом отношении».
- «Все это время мы инвестировали серьезные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы».
- «Сейчас много говорят, что нынешний кризис — это «окно возможностей». Действительно, текущая ситуация стимулирует процесс разработок и поиск новых точек роста. Но «окно возможностей» мне видится не только в этом. Прежде всего хочу верить, что происходящее изменит отношение потребителей к российскому».
Напомним, накануне глава банка ВТБ Андрей Костин написал колонку для РБК о новом мире, который для России «никогда не будет прежним». Санкции надолго, глобализация в прежнем виде закончилась и началась «Холодная война 2.0» — публикуем главные тезисы.
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