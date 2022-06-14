О санкциях, конце глобализации в прежнем виде и «Холодной войне 2.0»: «Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть "игрой по правилам", следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую"».

О структурной трансформации экономики: «Первоочередная задача — помочь оперативно восстановить и при необходимости выстроить новые производственные, логистические и торговые цепочки и одновременно с этим — адаптировать инструментарий и возможности финансовой системы к резко изменившейся среде. Стране предстоит комплексно перезапустить промышленность, заместить зарубежную продукцию где только можно. Все это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя».

О валюте и рублях: «Для банковского сектора это [санкции и так называемая «Холодная война 2.0»] означает необходимость дальнейшей девалютизации балансов в долларах и евро. Приоритеты на внешнем контуре — диверсификация валютных платежей, переход на торговлю с дружественными странами в рублях и национальных валютах с использованием защищенной платежно-расчетной инфраструктуры, разработка и запуск инвестиционных инструментов в мягких валютах. В том числе в рамках БРИКС, экономики которого сегодня формируют 25% мирового ВВП».

О том, что «мир никогда не будет прежним»: «Для банкиров мир действительно уже «никогда не будет прежним». Это не фигура речи. Теперь уже бывшие «партнеры» не устают повторять, что business as usual больше невозможен. Россия лишена доступа к основным рынкам капитала и платежным системам, международным рейтингам, аудиторским услугам. Поэтому чем быстрее мы и наши клиенты примем этот факт, начнем искать действенные альтернативы и новые возможности для роста, тем лучше. Не стоит забывать об уникальной особенности нашего сектора — умении быстро «перенастраиваться», находить эффективные ответы на управленческие вызовы. У многих из нас за плечами опыт прохождения кризисов 1998, 2008, 2014, 2020 годов. Кризис для нас — новая нормальность».