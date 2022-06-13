Песков: Путин выступит на ПМЭФ с «чрезвычайно важной» речью

Президент РФ Владимир Путин собирается выступить с «чрезвычайно важной» речью на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Как уточнил пресс-секретарь, глава государства планирует говорить о влиянии санкций Запада против РФ на рост цен на энергоресурсы, а также о «начинающемся продовольственном кризисе в мире». «Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом». По его словам, речь Путина на форуме «будет чрезвычайно важной».
XXV Петербургский международный экономический форум будет проходить 15–18 июня 2022 года. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании запланировано на 17 июня.
Напомним, ПМЭФ ограничит движение транспорта в городе. Публикуем список всех перекрытий — и некоторые из них уже начали действовать.
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