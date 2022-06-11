Путин подписал закон, запрещающий таксистам и водителям общественного транспорта с судимостью работать

Так, водители легковых такси, а также автобусов и трамваев должны будут предоставить в регистрирующий орган справку об отсутствии судимости. Работать в такси запретят тем, кто имеет непогашенную судимость за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества и другие.

А при приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться судимости и только за преступления из последней категории. Такая же мера будет действовать для граждан государств-членов ЕАЭС, которые осуждены в своей стране.