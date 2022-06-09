Путин рассказал, когда именно Россия будет жить лучше

Глава государства, отвечая на вопрос участника мероприятия о том, будет ли Россия жить лучше через 10 лет, ответил следующим образом: «Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровыми».

По словам Путина, успех станет возможным благодаря развитию образования, технологий и медицины, приобретению новых компетенций в различных областях. Помимо этого, президент РФ заявил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.

«У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Условно, пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес просто. <...> У нас была закрытая экономика в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес». Мы же создали своими руками. Мы сейчас не собираемся это делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают и создают проблемы», — сказал Путин.

Также президент отметил, что, если страна не в состоянии принимать суверенных решений, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической войне нет, заявил президент России Владимир Путин.

«Для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. <...> Но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет)», — заявил Путин.