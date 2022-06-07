Wildberries может русифицировать название. Такую возможности допустила глава компании

Один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров Wildberries может отказаться от англоязычного названия. Такую возможность не исключила глава компании Татьяна Бакальчук.
О возможности ребрендинга Бакальчук высказалась на площадке форума «Неделя российского ретейла». Ее слова стали ответом на заявление Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Выступая на форме, чиновник посетовал, что в российской промышленности и торговле сейчас засилье иностранных наименований. На это представители бизнеса ответили, что иноязычные названия помогают более активным продажам.
«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — заявила Бакальчук в ходе обсуждения этого вопроса. Ее слова приводит ТАСС.
Напомним, одной из самых обсуждаемых тем последних дней стал выбор названия для бывших ресторанов McDonald’s, которые должны начать открываться в начале следующей недели.
Ранее стали известны как минимум девять вариантов нового названия McDonald’s в России. Часть из них заигрывать с оригинальным названием, другая не имеет ничего общего. Позже российское подразделение сети ресторанов быстрого питания подало заявки на регистрацию еще трех новых брендов. Два из них — ответы на вопросы, которые россияне (мы предполагаем!) будут задавать при виде заведений общепита. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня.
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