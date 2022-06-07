Wildberries может русифицировать название. Такую возможности допустила глава компании

О возможности ребрендинга Бакальчук высказалась на площадке форума «Неделя российского ретейла». Ее слова стали ответом на заявление Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Выступая на форме, чиновник посетовал, что в российской промышленности и торговле сейчас засилье иностранных наименований. На это представители бизнеса ответили, что иноязычные названия помогают более активным продажам.

«Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — заявила Бакальчук в ходе обсуждения этого вопроса. Ее слова приводит ТАСС.