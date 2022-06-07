Путин заявил о минимальном за всю историю наблюдений уровне безработицы в России

Уровень безработицы, наблюдаемый по итогам весны в России, находится на минимальном за всю историю наблюдений уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин.
О безработице в России:
Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных не только не выросло, но даже немного сократилось. Вот: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение.
В числе других заявлений президента России, озвученных в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства:
- В строительстве и сельском хозяйстве страны наблюдается позитивная динамика.
- Промышленное производство за первые четыре месяца 2022 года выросло на 3,9%, вновь сократившись в апреле — в том числе автопроме и ряде других отраслей.
- Ситуация в валютной сфере России на сегодняшний день стабильная, темпы кредитования и выдачи ипотеки сократились.
- Рост цен в стране остановился, инфляция «сейчас на нуле».
- Стартовала работа над федеральным бюджетом на ближайшие три года.
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