Путин заявил о минимальном за всю историю наблюдений уровне безработицы в России

Владимир Путин

О безработице в России:

Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных не только не выросло, но даже немного сократилось. Вот: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьезное достижение.