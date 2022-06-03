Основателя «Яндекса» Аркадия Воложа включили в санкционный список ЕС. Кто еще попал под ограничения?

В документе указано обоснование, по которому Аркадия Воложа включили в санкционный список. В нем сказано, что в число акционеров «Яндекса» входят госбанки — «Сбербанк» и ВТБ. Также в 2019 году «Яндекс» согласился на реструктуризацию, в результате которой «золотая акция» была передана недавно созданному Фонду общественных интересов, созданному для «защиты интересов Российской Федерации».

После этого объявления ценные бумаги «Яндекса» упали более чем на 11% на Московской бирже. А сам Аркадий Волож решил покинуть компанию, заявили в «Яндексе».

Всего в шестой пакет санкций попали более 60 физических лиц и 18 организаций из России, среди них Алина Кабаева, Татьяна Навка, дети пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава Роскомнадзора Андрей Липов

Ограничения введены в отношении принадлежащих Минобороны России компаний «Оборонэнерго» и «Воентелеком», а также автопроизводителя «Камаз», нефтяной компании «Татнефть-Нефтехим», завода судовых двигателей «Ремдизель» и Национального расчетного депозитария.

Напомним, Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, следует из заявления организации. В него вошли отключение трех российских банков, запрет импорта нефти и другое. Рассказываем подробнее о новых ограничениях.