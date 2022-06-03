Ретейлеры столкнулись с сокращением ассортимента бытовой техники и электроники в России

В частности, речь идет о посудомоечных машинах, духовых шкафах, варочных панелях, встраиваемых холодильниках, телевизорах и смартфонах. Отмечается, что санкции, введенные на высокотехнологичный экспорт в Россию, не касались потребительской техники, однако у ретейлеров возникли проблемы с логистикой, валютными колебаниями, а также с уходом некоторых брендов из России.

Собеседники издательства подчеркивают, что ни у одной компании, которая имеет производство в России (кроме китайских и турецких) нет полноценной локализации производства. Прекращение поставок и дефицит комплектующих повлияли на сокращение ассортимента.

Так, например, российский завод бытовой техники LG в Подмосковье столкнулся с нехваткой двигателей для стиральных машин, матриц, чипов и плат. Запас деталей либо уже закончился, либо истечет к середине июля, сообщают собеседники РБК.

Эксперты считают, что сокращение ассортимента был почти незаметен из-за сниженного спроса и резерва, который магазины сумели накопить. Кроме того, освобождающиеся места активно занимают китайские и турецкие производители и товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта.

Несмотря на снижение курса доллара, цены на бытовую технику продолжают расти — в новых условиях производителям приходится искать новые пути доставки товара и поднимать цену на конечный продукт.

Напомним, срок гарантийного ремонта товаров в России могут увеличить вдвое — с 45 до 90 дней. Такое предложение вынесли на обсуждение Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор ввиду того, что специалисты не успевают чинить технику в прописанные сроки из-за проблем с поставками.