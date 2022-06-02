Закрытие «окна в Европу», возвращение смертной казни и присоединение ДНР и ЛНР: главное из пресс-конференции Пескова

Песков отметил, что Россия не собирается закрывать «окно в Европу» при нынешних условиях. И «вообще, Путин — глубокий знаток истории», который «очень высоко ценит роль» Петра Великого.

Также пресс-секретарь президента заявил, что сейчас проводить референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья нельзя. Жители этих регионов должны сами решать судьбу своих областей, в том числе ответить на вопрос, хотят ли они присоединится к России. Сам же Кремль не может принимать решения о вхождении этих территорий в состав страны.

«Не в Кремле принимаются решения о референдумах. Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов, то в этих условиях вряд ли можно говорить о референдумах», — добавил Песков.

«Россия не будет продавать нефть себе в убыток»: такой ответ дал пресс-секретарь президента о словах Байдена о желании ЕС покупать нефть из РФ ниже рынка.

«Если спрос где‑то сокращается, в другом месте он увеличивается — происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий».

Помимо этого, Песков сообщил, что вопрос о возвращении смертной казни не стоит на повестке дня в Кремле.