Путин призвал вернуть почетное звание «Мать-героиня» — «как это было еще в советские времена»

Владимир Путин О возрождении в России советского почетного звания «Мать-героиня»: В том числе — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня». […] Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», [будут] единовременно выплачивать миллион рублей.

«Мать-героиня» — высшее звание, учрежденное указом Президиума Верховного Совета СССР в июле 1944 года и присваиваемое многодетным матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Присвоение звания производилось по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

При присвоении звания «Мать-героиня» учитывались также дети, усыновленные, погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или исполнении иных обязанностей военной службы. Последние в истории СССР присвоения звания «Мать-героиня» состоялись согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года. По состоянию на 1 января 1995 года, орденом были награждены приблизительно 431 тысяча женщин.