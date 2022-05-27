СМИ: Китай закрыл небо для самолетов из России, которые доставляют посылки AliExpress и «Почты России»

По данным источника «Интерфакса», управление гражданской авиации КНР закрыло воздушное пространство страны для пяти самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании «Авиастар-ТУ». Судна не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации. Уточняется, что все эти пять самолетов имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Четыре из этих Boeing 757 регулярно совершали полеты в Китай.

А источники РБК утверждают, что Китай закрыл небо для самолетов Boing и Airbus российских перевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Китайские власти не получили подтверждения от российских перевозчиков, что их импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Отмечается, что исключить их из регистрации могут только лизингодатели, а большинство из них поддерживают санкции. Таким образом, самолеты российских авиаперевозчиков не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации, поэтому власти отказали им в полетах.

Ранее Китай отменил все рейсы авиакомпаний «Авиастар-ТУ» и iFly, а также логистический оператор «Оптималог» и компания Global Ink Logistics. Отмечается, что «Авиастар-ТУ» — основной партнер маркетплейса AliExpress и «Почты России». В ее распоряжении есть пять Boeing 757, которые ежедневно совершали 20-25 рейсов в обе стороны.