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Путин утвердил повышение МРОТ и прожиточного минимума на 10%

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В России повысят минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, а также проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Это произойдет с 1 июня 2022 года, объявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

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«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 15 279 рублей в месяц. Прожиточный минимум также увеличится на 10% и в среднем по стране составит 13 919 рублей.

«Поскольку, исходя из его размера, устанавливаются часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению», — добавил Путин. По словам президента, инфляция в России по итогам года не превысит 15%.

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