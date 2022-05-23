Что ждет мировую экономику в ближайшем будущем? Вот прогноз от Bloomberg

Bloomberg опубликовал прогноз, как изменится мировая экономика в обозримом будущем под влиянием санкций и локдауна в Китае. Публикуем краткий пересказ материала. Спойлер: прогнозы неутешительные.
Как отмечают эксперты Bloomberg, ситуация после 24 февраля и нового локдауна в Китае нарушились цепочки поставок, снизился экономический рост, что привело инфляцию к рекордному максимуму. По подсчетам Bloomberg, показатель мирового ВВП снизится на 1,6 трлн. долларов в 2022-м. Авторы статьи считают, что ситуация будет только усугубляться — весь мир станет беднее, а торговля вернется на уровень до 2001 года — когда Китай еще не вступил во Всемирную торговую организацию.
В течение последних 30 лет важной особенностью мировой экономики являлась возможность выпускать все больше и больше товаров по низкой стоимости. Выход на мировой рынок труда более миллиарда сотрудников из Китая и стран, некогда входивших в состав СССР, в сочетании с гиперэффективной логистикой привел к целой эпохе изобилия.
А в последние четыре года мы столкнулись не только с ростом пошлин во время торговой войны между США и Китаем (налог на китайские товары выросли с 3% до 15% за время президентского срока Дональда Трампа), но и с коллапсом в логистике из-за пандемии в Китае — работа заводов в стране была приостановлена, а грузовые суда простаивают — это поставило под угрозу экспорт на сотни миллиардов долларов и нарушило цепочки поставок у ряда компаний: от Apple до Tesla. А теперь в этот список добавились еще и антироссийские санкции, которые тоже нарушают поставки сырья и товаров. Из-за этого, по словам экспертов, развитые страны могут столкнуться с давно решенной проблемой — с дефицитом. Кроме того, уровень торговли может вернуться к показателям 1990-х. Всем странам придется перераспределить ресурсы в те отрасли, где они менее эффективны. Часть производительности будет потеряна. Также специалисты не исключает перенос части китайских производств, например, в Мексику или Индию.
В то же время, если бы власти Китая приобрели американские вакцины Pfizer и Moderna и привили ими население, тогда это позволило бы выработать коллективный иммунитет, снять ограничения — и возобновить цепочки поставок. Но поскольку Китай, по словам авторов, желает «продемонстрировать свою независимость от зарубежных инноваций», этого пока не произошло. Поэтому в стране продолжается тотальный карантин, а весь мир переживает настоящий коллапс в логистике.
Исследователи подчеркивают, что даже во времена торговой войны между США и Китаем зависимость стран друг от друга в цепочках поставок, например, таких компаний как Apple, казалось настолько сильной, что невозможно сломать эту систему. Некоторые эксперты полагали, что после окончания президентского срока Дональда Трампа отношения между Китаем и США восстановятся, но этого не произошло. Сейчас, когда пошлины, введенные во время торговой войны между США и Китаем, все еще действуют, ситуация с ковидом в Китае не улучшается, а США и Европа отказываются от российского сырья, разрыв между геополитическими лагерями уже не кажется таким нереальным. Поэтому авторы материала считают, что всему миру стоит готовиться к повышению цен и волатильности.
Комментарии (0)