Что ждет мировую экономику в ближайшем будущем? Вот прогноз от Bloomberg

В течение последних 30 лет важной особенностью мировой экономики являлась возможность выпускать все больше и больше товаров по низкой стоимости. Выход на мировой рынок труда более миллиарда сотрудников из Китая и стран, некогда входивших в состав СССР, в сочетании с гиперэффективной логистикой привел к целой эпохе изобилия.

А в последние четыре года мы столкнулись не только с ростом пошлин во время торговой войны между США и Китаем (налог на китайские товары выросли с 3% до 15% за время президентского срока Дональда Трампа), но и с коллапсом в логистике из-за пандемии в Китае — работа заводов в стране была приостановлена, а грузовые суда простаивают — это поставило под угрозу экспорт на сотни миллиардов долларов и нарушило цепочки поставок у ряда компаний: от Apple до Tesla. А теперь в этот список добавились еще и антироссийские санкции, которые тоже нарушают поставки сырья и товаров. Из-за этого, по словам экспертов, развитые страны могут столкнуться с давно решенной проблемой — с дефицитом. Кроме того, уровень торговли может вернуться к показателям 1990-х. Всем странам придется перераспределить ресурсы в те отрасли, где они менее эффективны. Часть производительности будет потеряна. Также специалисты не исключает перенос части китайских производств, например, в Мексику или Индию.