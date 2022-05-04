Минтруд: в России почти в три раза выросло число работников в простое с начала марта

«Мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют эти сведения в Пенсионный фонд, и мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в «простое» и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях», — заявил Котяков ТАСС.

В Минтруде еще 20 апреля передавали, что в России в простое находятся около 98 тысяч работников предприятий — в 2,5 раза больше, чем в начале марта. Было уволено 50 тысяч сотрудников. Однако отмечается, что массовых сокращений пока нет.

По данным министерства, на данный момент 675 тысяч россиян зарегистрированы как безработные. При этом центры занятости могут предложить гражданам 1,9 миллиона вакансий.

По прогнозу Центра стратегических разработок, до конца 2022 года российская экономика может потерять 2 миллиона рабочих мест. Это приведет к росту безработицы в стране с 4,4% до 7,1-7,8%.