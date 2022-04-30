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Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ, проживающим в Донбассе

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Ветераны Великой Отечественной войны, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «на освобожденных территориях Украины» получат по 10 тыс. рублей. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Asatur Yesayants / Shutterstock.com

Как следует из документа, единовременная выплата будет произведена в мае. «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты», — уточняется в тексте.

Ранее Владимир Путин выступил перед Советом законодателей в Петербурге. Глава государства говорил о поправках в Конституцию, индексации пенсии и ситуации на территории Украины. Собрали основные тезисы.

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