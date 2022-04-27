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Поправки в Конституцию, ситуация в Украине и индексация пенсии: главные тезисы президента перед Советом законодателей в Петербурге

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Президент России Владимир Путин выступил перед Советом законодателей в Петербурге. Он говорил о поправках в Конституцию, индексации пенсии и ситуации на территории Украины. Приводим главные тезисы главы государства.

Asatur Yesayants / Shutterstock.com

Путин начал выступление с высказывания, что принятые в 2020 году поправки в Конституцию оказали огромное влияние на развитие российского законодательства.

«Поправки к Конституции не только укрепили влияние парламента, но и создали условия для формирования независимой страны без вмешательства извне», — заявил Владимир Путин.

Также президент сообщил, что Россия в случае создания для нее угрозы использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми», — сказал он.

Помимо этого, Путин отметил, что решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время.

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