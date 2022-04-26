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Польша ввела санкции в отношении Wildberries, «Газпрома» и «Лаборатория Касперского»

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Власти Польши ввели новый пакет санкций. В этот раз в «черный» список попали 35 компаний и 15 физлиц из России и Беларуси, в том числе «Газпрома», «Новатэка» и Wildberries. Полный список юридических и физических лиц, попавших под ограничения, опубликован на сайте правительства республики.

Tricky_Shark / Shutterstock.com

Ограничения расширили, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса: фирмы «Новатэк», «Фосагро».

Помимо этого, под санкции попал российский маркетплейс Wildberries и «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз.

Кроме того, санкции ввели и против российских бизнесменов, в том числе основателя «Русала» Олега Дерипаски, главы и владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, генерального директора ЗАО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского и др.

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