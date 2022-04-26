Польша ввела санкции в отношении Wildberries, «Газпрома» и «Лаборатория Касперского»

Ограничения расширили, в частности, на «Газпром» в рамках деятельности Europolgaz, «Акрон», а также все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса: фирмы «Новатэк», «Фосагро».

Помимо этого, под санкции попал российский маркетплейс Wildberries и «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз.

Кроме того, санкции ввели и против российских бизнесменов, в том числе основателя «Русала» Олега Дерипаски, главы и владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, генерального директора ЗАО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского и др.