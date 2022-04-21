Великобритания запретила ввозить из России икру, серебро и дерево

В санкционный список товаров, которые запретили импортировать из России, вошли серебро, изделия из дерева и элитные продукты из России, включая икру. Также на 35 процентных пунктов повысили тарифы на товары из России и Беларуси стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов (170 млн долларов), включая алмазы и каучук.

Как заявила министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян, новые ограничения направлены на дальнейшую изоляцию российской экономики. Канцлер казначейства Риши Сунак сообщил, что объем продукции, на которые распространяются санкции и увеличенные тарифы, превысил 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов).