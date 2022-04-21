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Россия навсегда запретила Марку Цукербергу посещать страну

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Россия ввела санкции против 29 американцев. В их число попал основатель компании Meta* Марк Цукерберг. Им на всегда запрещен въезд в Россию.Об этом сказано на сайте российского МИД.

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

«В «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — сказано в сообщении министерства.

Всем американцам, попавшим в санкционный список, на бессрочной основе закрывается въезд в Россию. В ведомстве пояснили эту меру «расширяющимися антироссийскими санкциями», под которые попадают все большее число россиян.

В санкционном списке также оказались вице-президент США Камала Харрис, представитель Госдепартамента Эдвард Прайс, заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, представитель Пентагона Джон Кирби, исполнительный директор LinkedIn Райан Рослански и другие.

* Meta Platforms, Facebook и Instagram признаны российским судом экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

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