Применение ядерного оружия и следующий этап спецоперации: главные тезисы из интервью Лаврова

О применении ядерного оружия: «Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях».

О новом этапе специальной военной операции в Украине: «Операция на востоке Украины направлена, как уже было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой операции начинается, и, мне кажется, сейчас будет важный момент».

О причинах специальной военной операции в Украине: «Настоящая причина — самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток».

О политическом режиме в Украине: «Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора».

О гибели крейсера «Москва»: «Это дело Министерства обороны. Они объяснили, что произошло. Я к этому не могу ничего добавить».

О переводе платежей за газ в рубли: «Они [Запад] будут платить то же количество, которое должны согласно существующим контрактам, но будут выплачивать через специальный счет, который они должны будут открыть в этом банке. […] Мне кажется, это не противоречит контрактам. Они все равно будут платить в евро или в долларах (согласно контрактам), но мы будем иметь гарантии».

О «западных коллегах» России: «Сейчас мы пришли к однозначному выводу: мы не можем полагаться на наших западных коллег ни в какой сфере жизни, которая имеет стратегическое значение — будь то продовольственная безопасность, которую мы обеспечиваем сами после 2014 года, будь то оборонная промышленность. […] У нас не было времени добиться самодостаточности во всех этих сферах, но в большинстве случаев мы разрешили эту проблему».