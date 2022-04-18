Инфляция выросла на 17,5% в годовом выражении. Рассказываем, о чем еще говорил Путин на совещании с правительством

Президент также отметил, что потребительские цены заметно подросли — на 9,4%, сообщает РИА Новости.

«Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», — сказал Путин.

Он указал, что россияне чувствуют это на своем семейном бюджете, и призвал помочь гражданам справиться с инфляционной волной.

Путин также указал, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом.

«В банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан. Что касается потребительского рынка, то после недолгого ажиотажа по ряду товаров, а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда, розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин отметил, что перед правительством стоит задача ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и нацвалюты стран-партнеров, это должно помочь российскому бизнесу. Также президент сказал, что ожидается снижение стоимости кредитов в России после того, как ЦБ приступил к снижению ключевой ставки.