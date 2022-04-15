Сколько российские чиновники заработали в 2021 году? Опубликованы декларации Путина, Набиуллиной и других

Владимир Путин задекларировал за прошедший год доход в размере 10 292 616 рублей. В 2020-ом сумма составляла 9 994 692 рубля. В собственности у президента квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 квадратных метров. В пользовании еще одна квартира и гаражное место — площадью 153,7 и 18 квадратных метров соответственно. В списке транспортных средств Путина автомобили ГАЗ М21, ГАЗ М21 и «Нива», а также прицеп автомобильный «Скиф».

Сведения из деклараций сотрудников Аппарата президента:

Антон Вайно, руководитель администрации президента — 12 195 954 рубля. В списке собственности Вайно три земельных участка, здание площадью 1,2 тысячи квадратных метра, квартира, два машино-места, а также еще одно хозяйственное здание.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности — 8 353 484 рубля. В собственности экс-президента России квартира площадью 367,8 квадратных метра, земельный участок площадью 4,7 тысяч квадратных метра, а также автомобили ГАЗ 20 и ГАЗ 21.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента — 12 527 029 рублей. В его собственности три квартиры площадью 111,7, 112,5 и 55,3 квадратных метра, три земельных участка, один из которых с домом, два Mercedes-Benz V250, автомобиль KIA и снегоболотоход. Супруга Пескова Татьяна Навка за 2021 год задекларировала 212 878 640 рублей.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности — 36 072 317 рублей.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента — 27 283 423 рубля.

Владимир Мединский, помощник президента — 106 770 143 рубля. Его супруга задекларировала за 2021 год 77 262 003 рубля.

Также опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Банка России. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина задекларировала за 2021 год 38 906 351 рубль. В собственности у главы ЦБ квартира площадью 112,2 квадратных метра и автомобиль Jaguar S-Type.

Зампред Банка России Михаил Алексеев заработал в 2021 году больше всех в руководстве регулятора — 102 949 513 рублей. В его собственности 7 земельных участков площадью 697, 720, 800, 797, 797, 724 и 2 018 квадратных метров, два жилых дома, садовый дом, три квартиры, машино-место и гаражный бокс.