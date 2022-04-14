Сотни лекций, 50 новых онкологов и 4 пациентских сервиса: фонд «Не напрасно» подвел итоги 12-летней работы

Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», сегодня фонд системно помогает пациентам и их близким как минимум в 26 странах мира: обучает врачей, продвигает принципы доказательной медицины, разрабатывает IT-решения, организует научные исследования факторов риска рака, выступает экспертом в онкоэпидемиологии и оценке качества организации медицины.

Фонд запустил первую в России грантовую программу для талантливых выпускников медицинских вузов, создал онлайн-справочную для онкологических пациентов и их близких, научно-популярное издание о медицине, систему персональных рекомендаций по профилактике рака, а также ONCOWIKI с ответами на большинство вопросов про онкологию.

Итоги 12 лет фонда «Не напрасно». Коротко: