Новые санкции ударят по ассортименту цветов в России. Чего ждать? Проблемы с тюльпанами, «пиратские» розы и бурятские орхидеи

«Прежнего разнообразия скорее всего не будет»

Однако главным ударом для российских цветочных стал запрет на въезд в Евросоюз грузовых машин с российскими и белорусскими номерами. В результате сроки поставок становятся непредсказуемыми (некоторые магазины уже жалуются на внезапно опустевшие склады), а цены уже существенно выросли. «Наш поставщик пока не сообщал о каких-то изменениях или прекращении отправок, заказ мы на следующую неделю сформировали, а вот доедет он до нас или нет, мы пока не знаем», — признается директор оптово-розничной сети «Рускус» Алина Селянина, хотя добавляет что пока причин для паники нет.

«Приходится обращаться к зарубежным транспортным компаниям, а они нарасхват, что позволяет им поднимать тарифы — в некоторых случаях в два раза», — рассказывает флорист студии «Зелень» Ксения Лебедева, добавляя, что розничные цены могут из-за этого вырасти на 10—20%.

Некоторые импортеры-оптовики и вовсе на время приостановили работу, отмечают участники рынка. «Мы получили письма от самых крупных поставщиков, что с 18 числа поставки временно прекращаются», — отмечает совладелец цветочного ателье «La Table» Дарья Якоби. Впрочем, Алексей Захаренко, заместитель генерального директора одной из крупнейших российских розничных сетей «ЦветОптТорг», полагает, что это отдельные случаи, которые напрямую не связаны с введенными ограничениями. «Я думаю, что это эмоциональное заявление импортеров, которые решили переждать этот сложный период. Наиболее значимым для любого импорта является колебание курса рубля.. Мы из-за санкций никаких глобальных изменений в работу не вносили, как и из-за возникших логистических проблем», — отметил он.

И все же некоторым компаниям уже приходится искать аналоги западным цветам у российских производителей, которые пока еще не успели почувствовать влияние западных санкций на ввоз посадочного материала. Однако и здесь есть сложности. «Российские фермеры растут, у них есть очень хорошие замены зарубежным цветам, но они не могут поставить достаточного объема на рынок. Кроме того, прежнего разнообразия скорее всего не будет. Проблемы могут возникнуть с экзотическими цветами: орхидею вряд ли кто-то из местных садовников сможет вырастить, пионы очень зависят от погоды, и если лето у нас задастся, то они будут хорошего качества, а если нет, то ситуацию с этими цветами предсказать сложнее», — говорит совладелец цветочного ателье «La Table» Дарья Якоби.