Новые санкции ударят по ассортименту цветов в России. Чего ждать? Проблемы с тюльпанами, «пиратские» розы и бурятские орхидеи

Новый пакет европейских санкций коснулся поставок растений в РФ. В частности, теперь нельзя будет ввозить черенки и луковицы, из которых выращивалась большая часть произведенных в России роз и тюльпанов. Но на этом сложности не заканчиваются: некоторые цветочные испытывают проблемы с поставками, хотя срезанные цветы под ограничения пока не попали. Что происходит и как будут в ближайшее время выглядеть венки и букеты — обо всем этом в нашем материале.
Новая волна санкций коснулась российских цветоводов: Европейский союз запретил ввоз в Россию посадочного материала. Проще говоря, в страну теперь нельзя поставлять луковицы, клубни, черенки растений, которые используются в отечественных теплицах для выращивания цветов на продажу: прежде всего, роз и тюльпанов. Ограничения затронут грузы, которые должны будут отправиться в РФ начиная с 10 июля.
«В Германии и Нидерландах существует четыре оригинатора (лицо, которое создало, вывело, или выявило сорт растения или породу животного — Прим. ред) сертифицированных саженцев роз, снабжающих весь мир, в том числе наши розарии, — поясняет в беседе с «Собака.ru» гендиректор исследовательской компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова, — эти саженцы надо менять раз в 4—5 лет. Луковицы тюльпанов завозят в основном из Нидерландов, их необходимо покупать ежегодно. Поэтому влияние санкций мы почувствуем не сразу, но в ближайшее время оно станет заметно: качество российских цветов упадет, а розарии либо будут вынуждены нелегально размножать купленные ранее саженцы, либо закрыться».
Управляющий цветочного центра Panin Plants Владимир Панин считает, что ограничения действительно ударят по производителям цветов, однако фатальных изменений на рынке не произойдет. «Я знаю уже трех голландских поставщиков, которые планируют открыть свои фирмы в странах, не входящих в ЕС, чтобы через них продавать посадочный материал в Россию», — сказал он «Собака.ru», добавив, что изменение логистики приведет к удорожанию, но оно вряд ли будет значительным, ведь оно будет частично скомпенсировано падением цен на внутриевропейском рынке из-за резкого поступления на него ранее поставлявшейся в РФ продукции.
Ограничения затрагивают не только посадочный материал для будущих урожаев, но и некоторые взрослые растения, к примеру, горшечные. Впрочем, эксперты полагают, что драматических изменений для любителей комнатной зелени также не произойдет, ведь ее хорошо умеют выращивать в России. «Другое дело, что не все виды. Так, весьма популярная в горшках орхидея фаленопсис выращивается в сколько-нибудь значительных объемах только в одном месте, в Бурятии, и до европейской части страны практически не доходит. Поэтому быстро восполнить с ее помощью образующийся дефицит будет сложно», — объясняет Тамара Решетникова.
Продавцы и производители цветов жалуются также на неопределенность. Информации об ограничениях мало и она противоречива. «Детали меняются очень быстро, — сетует основательница проекта доставки цветов «Чао» Наталья Черкасова, — например, санкции на ввоз декоративной зелени. Какую именно запрещено ввозить, из каких стран, в каком объеме, с какого числа — все эти детали пока полностью неизвестны».
«Прежнего разнообразия скорее всего не будет»
Однако главным ударом для российских цветочных стал запрет на въезд в Евросоюз грузовых машин с российскими и белорусскими номерами. В результате сроки поставок становятся непредсказуемыми (некоторые магазины уже жалуются на внезапно опустевшие склады), а цены уже существенно выросли. «Наш поставщик пока не сообщал о каких-то изменениях или прекращении отправок, заказ мы на следующую неделю сформировали, а вот доедет он до нас или нет, мы пока не знаем», — признается директор оптово-розничной сети «Рускус» Алина Селянина, хотя добавляет что пока причин для паники нет.
«Приходится обращаться к зарубежным транспортным компаниям, а они нарасхват, что позволяет им поднимать тарифы — в некоторых случаях в два раза», — рассказывает флорист студии «Зелень» Ксения Лебедева, добавляя, что розничные цены могут из-за этого вырасти на 10—20%.
Некоторые импортеры-оптовики и вовсе на время приостановили работу, отмечают участники рынка. «Мы получили письма от самых крупных поставщиков, что с 18 числа поставки временно прекращаются», — отмечает совладелец цветочного ателье «La Table» Дарья Якоби. Впрочем, Алексей Захаренко, заместитель генерального директора одной из крупнейших российских розничных сетей «ЦветОптТорг», полагает, что это отдельные случаи, которые напрямую не связаны с введенными ограничениями. «Я думаю, что это эмоциональное заявление импортеров, которые решили переждать этот сложный период. Наиболее значимым для любого импорта является колебание курса рубля.. Мы из-за санкций никаких глобальных изменений в работу не вносили, как и из-за возникших логистических проблем», — отметил он.
И все же некоторым компаниям уже приходится искать аналоги западным цветам у российских производителей, которые пока еще не успели почувствовать влияние западных санкций на ввоз посадочного материала. Однако и здесь есть сложности. «Российские фермеры растут, у них есть очень хорошие замены зарубежным цветам, но они не могут поставить достаточного объема на рынок. Кроме того, прежнего разнообразия скорее всего не будет. Проблемы могут возникнуть с экзотическими цветами: орхидею вряд ли кто-то из местных садовников сможет вырастить, пионы очень зависят от погоды, и если лето у нас задастся, то они будут хорошего качества, а если нет, то ситуацию с этими цветами предсказать сложнее», — говорит совладелец цветочного ателье «La Table» Дарья Якоби.
Не только цветы
Введенные европейскими странами ограничения скажутся не только на владельцах розариев и цветочных магазинах. Они могут коснуться и тех, кто работает с сельскохозяйственными культурами. «К примеру, лук-севок, который сажают огородники, — объясняет Ксения Лебедева из студии «Зелень», — моя коллега недавно покупала его в крупных розничных сетях, таких как "Ашан", "Леруа", "Оби". Так вот, она с изумлением узнала, что он весь голландский, соответственно, и его ограничения могут затронуть».
Также с проблемами столкнутся ландшафтные дизайнеры. Санкции заблокировали для них возможность использования ряда декоративных культур, производимых в Европе. «Для создания аллейных посадок необходимы хорошо сформированные крупномерные посадки, которые можно было купить только в европейских питомниках. Для создания уникальных акцентных ландшафтных композиций будет не хватать гибридных сортов кустарников, красивоцветущих и декоративнолиственных деревьев. В российских питомниках не хватает ассортимента злаков, хвойников с многолетней формовкой, интересных интродуцентов. Надеемся, что в скором времени появятся новые логистические цепочки. К сожалению, это скажется на стоимости поставок растений», — сетует Ольга Маяцкая, генеральный директор ООО «Нескучный сад».
«На мой взгляд, ушло 70% материала. Это мы ощутим в следующем году, потому что в этом году как раз будут покупать еще то, что было завезено ранее. А реально заместим мы около 20%. Что с остальными делать, неясно. Вероятно, сократим ассортимент и будем делать сады с меньшим разнообразием растений. Можно пошутить, что сады станут более лаконичными, и мы быстрее придем к современному дизайну», — заключил Петр Лари, главный архитектор Ландшафтной студии L.BURO.
Комментарии (0)