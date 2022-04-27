Сценарий Ирана: как за 40 лет жизни под санкциями создать свою биржу, Uber и Booking. И каково там жить простым людям?

Кстати об адаптации. Сейчас много пишут, что Иран под санкциями занялся внутренним развитием, создал свой собственный IT, соцсети, аналог Aliexpress, банковскую систему.

Да, все так. По крайней мере в крупных городах есть все признаки современного общества. Не особо внимательный иностранный турист может даже не понять, что страна переживает какие-то проблемы. В стране есть свои агрегаторы такси, к примеру Snap, которые позволили победить проблему наглых иранских водителей. Я сам им пользовался и он мало чем не отличается от Uber.

Есть свое собственное приложение для поиска отелей, работающее по принципу Booking.com. Сайты Digikala или Timcheh можно грубо сравнить с российским Озоном. Есть приложение для отслеживания курсов валют и драгметаллов под названием Mesghal. Кстати собственный фондовый рынок в Иране также активно развивается с 90-х годов. Есть даже консалтинговые компании, помогающие инвесторам.

Однако здесь не надо обольщаться. Да, в стране есть свои видеосервисы, но у каждого среднестатистического иранца есть VPN и он вполне смотрит YouTube. Twitter есть не только у простых граждан, но и чиновников, даже у президента страны. Да, в стране есть своя финансовая система, банкоматы, но насколько я помню, даже банковские карточки там были нестандартных размеров. То есть это даже не карта МИР, иранскую карту просто физически не вставить в банкомат за пределами Исламской республики.