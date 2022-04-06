Госдума одобрила закон о штрафах за отождествление ролей СССР и нацистской Германии

Гражданам за нарушение закона будет грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Должностным лицам — штраф от 1 до 4 тысяч рублей, юрлицам — от 10 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении физлица заплатят от 1 до 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей. Юрлицам — штраф от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В самом документе сказано, что запрет распространяется на публичное отождествление действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в ходе Второй мировой войны.

Наказывать рублем будут также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Напомним, что закон о запрете отождествления СССР и нацистской Германии был подписан президентом еще летом 2021 года. Однако санкции за его нарушение установили только сейчас.