ЕС подготовил пятый пакет санкций против России. Он затронет банки, энергетику, торговлю, транспорт и ряд физлиц

«Пятый пакет санкций затронет не только энергетику. Это широкий пакет санкций, который охватывает различные области, а также включает больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в отношении транспортного сектора», — заявил Домбровскис.

В пятый пакет санкций вошли:

запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;

запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;

запрет на заход российских судов в порты ЕС;

запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;

запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 миллиарда евро;

Помимо этого, российским компаниям запретят участвовать в государственных закупках в ЕС, а также исключат любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Ограничения коснутся и физических лиц, полный список еще дорабатывают.