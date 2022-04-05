ЕС подготовил пятый пакет санкций против России. Он затронет банки, энергетику, торговлю, транспорт и ряд физлиц

Евросоюз подготовил пятый пакет санкции в отношении России. Об этом объявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Ограничения коснутся энергетики, торговли, транспорта, а также персональные санкции.
«Пятый пакет санкций затронет не только энергетику. Это широкий пакет санкций, который охватывает различные области, а также включает больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в отношении транспортного сектора», — заявил Домбровскис.
В пятый пакет санкций вошли:
- запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;
- запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
- запрет на заход российских судов в порты ЕС;
- запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;
- запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 миллиарда евро;
Помимо этого, российским компаниям запретят участвовать в государственных закупках в ЕС, а также исключат любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Ограничения коснутся и физических лиц, полный список еще дорабатывают.
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