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ЕС подготовил пятый пакет санкций против России. Он затронет банки, энергетику, торговлю, транспорт и ряд физлиц

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Евросоюз подготовил пятый пакет санкции в отношении России. Об этом объявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Ограничения коснутся энергетики, торговли, транспорта, а также персональные санкции.

MDart10 / Shutterstock.com

«Пятый пакет санкций затронет не только энергетику. Это широкий пакет санкций, который охватывает различные области, а также включает больше персональных санкций, торговые санкции, санкции в отношении транспортного сектора», — заявил Домбровскис.

В пятый пакет санкций вошли:

  • запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год;
  • запрет на транзакции четырёх ключевых российских банков, включая ВТБ;
  • запрет на заход российских судов в порты ЕС;
  • запрет на экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов евро;
  • запрет на импорт российских товаров на сумму 5,5 миллиарда евро;

Помимо этого, российским компаниям запретят участвовать в государственных закупках в ЕС, а также исключат любую финансовую поддержку для российских государственных органов. Ограничения коснутся и физических лиц, полный список еще дорабатывают.

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