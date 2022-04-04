18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Путин отменил упрощенную выдачу виз для ряда европейских стран

Поделиться:

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера из-за недружественных действий иностранных государств. Документ приостанавливает соглашения об упрощении выдачи виз с некоторыми европейскими странами.

Shutterstock.com

Так, Россия приостановила действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. В документе речь идет о членах официальных делегаций стран ЕС и журналистах. Также приостанавливается норма, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

Министерству иностранных дел поручили уведомить о новых правилах правительство Евросоюза, а также посольства перечисленных стран. Также МИД должно ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Правительство должно подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановке действия международных договоров, о которых говорится в указе.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: